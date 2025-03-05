اليوم: طقس مغيم مع أمطار متفرقة ورياح قوية



يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالوسط و الجنوب مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة آخر الليل بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية بالمرتفعات و قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.

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