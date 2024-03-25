اليوم: طقس مغيم مع أمطار منتظرة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب على كامل البلاد مع بعض الأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية و تكون مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية أثناء الليل.
تكون الرياح من القطاع الجنوبي معتدلة صباحا بالشمال و الوسط ثم تتقوى تدريجيا بكافة المناطق حيث تتجاوز 60 كم/س في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 22 درجة بالجهات الشرقية للشمال و بالمرتفعات و بين 30 و 35 درجة بالجنوب.
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