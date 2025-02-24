اليوم: طقس مغيم مع بعض الأمطار المتفرقة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بضباب محليا كثيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال و محليا الوسط.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.
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