اليوم: طقس مغيم مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين

23 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب .

