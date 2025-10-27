اليوم: طقس مغيم مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج.
تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين
23 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.