اليوم: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه الجهات

يكون الوضع الجوّي بعد ظهر اليوم الاربعاء، ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وفق نشرة متابعة للوضع الجوّي للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وتكون هذه الأمطار، أحيانا، غزيرة، خاصّة، بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميّات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قويّة أثناء ظهور السحب الرعديّة.

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