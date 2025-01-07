اليوم: مجلس الشعب ينظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح مرسوم بمؤسسة «فداء»

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشروع قانون عدد 079/ 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، ( طلب فيه استعجال النظر).

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