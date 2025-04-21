اليوم: منظمة الأطباء الشبان تنفذ إضرابا وطنيا

تنقذ المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم الإثنين إضرابا وطنيا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية بما يتماشى مع القيمة العلمية والجهد المبذول، وفق ما أكده الأحد نائب رئيس المنظمة بهاء الدين الرابعي

وأوضح بهاء الدين الرابعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الإضراب سيشمل جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية لطلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في جميع المستشفيات الجامعية وكليات الطب في كامل تراب الجمهورية حيث سيتم الإقتصار على بعض فرق حصص استمرار للعمل في الأقسام العادية للمستشفيات فيما سيتم الاشتغال بكامل الطاقات بالنسبة لأقسام الإستعجالي.

وتتمثل المطالب الأساسية للأطباء الشبان في مراجعة المنح وأجرهم الشهري الذي يقدر حاليا بين 750 د و1250 د وخلاص حصص الإستمرار المتخلدة بذمة ثلثي المستشفيات في تونس إلى جانب مراجعة تعريفة هذه الحصص التي تتراوح حاليا ما بين 1 و 3 دنانير بالنسبة للساعة الواحدة.

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