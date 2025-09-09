اليوم: وزير الخارجية السعودي في زيارة إلى تونس

يؤدّي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، زيارة عمل إلى تونس اليوم 09 سبتمبر 2025، وذلك بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وستكون هذه الزيارة مناسبةً لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي في دورتها الرابعة برئاسة الوزيرين، وستُخصّص للتباحث في سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

