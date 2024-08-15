اليوم: وزير الخارجية يشارك في احتفالات انزال قوات الحلفاء بفرنسا

يمثّل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بلادنا بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مراسم الاحتفال الدولي لإحياء الذكرى الثمانون لإنزال الحلفاء في بروفانس الفرنسيّة، الذي سيقام يوم 15 أوت 2024 في مدينة تولون، بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية وعدد من كبار الشخصيات ومسؤولي الدول المدعوّة.

ويهدف هذا الاحتفال إلى تكريم جنود البلدان التي شاركت في إنزال بروفانس سنة 1944، بما في ذلك عدد من الجنود المشاة التونسيين.

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