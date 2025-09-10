اليوم: وزير خارجية ايران يؤدي زيارة عمل إلى تونس

اليوم: وزير خارجية ايران يؤدي زيارة عمل إلى تونس

يؤدي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، زيارة عمل إلى تونس يوم 10 سبتمبر 2025، وذلك بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين تونس وإيران، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


