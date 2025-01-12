اليوم وغدًا: أمطار غزيرة والحرارة الصغرى تصل الصفر بالمرتفعات الغربية للبلاد

يتواصل الوضع الجوي، الأحد ويوم غد الاثنين، في تونس، ملائما لنزول الأمطار بالشمال والوسط تكون رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية في ظل تراجع ملحوظ للحرارة.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشره متابعة للوضع الجوي، ان يتراوح المجموع اليومي للامطار بين 30 و50 مليمترا ويصل محليا الى 60 ملمترا بمناطق اقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة وهبوب رياح قوية تصل مؤقتا الى 80 كلم 8/س في شكل هبات.

وتكون الحرارة منخفضة باغلب مناطق البلاد، وتتراوح القصوى بين صفر و 14 درجة ولا تتجاوز 6 درجات بالمرتفعات، وتكون الصغرى عامة بين 4 و 8 درجات وبين صفر و 3 درجات بالمرتفعات الغربية مع تساقط الثلوج بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا.

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