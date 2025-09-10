اليوم وغدًا: رئيسة الحكومة في زيارة رسميّة إلى مصر

تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يومي 10 و11 سبتمبر 2025 زيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربية للإشراف بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

وستكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية فرصة لإبرام عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات لتدعيم التعاون الثنائي بين تونس ومصر.

كما ستحتضن مصر بهذه المناسبة المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري، الذي سيلتقي فيه عديد المستثمرين من البلدين لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في عديد المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والتشغيل والتكوين المهني.

كلمات البحث :رئيسة الحكومة;زيارة;مصر