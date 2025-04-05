اليوم وغدًا .. شارع الحبيب بورقيبة دون سيارات

تنظّم ولاية تونس اليوم السبت وغدًا الأحد 5 و6 أفريل 2025، الدورة الثانية لتظاهرة « يومين دون سيارات » في شارع الحبيب بورقيبة، وفق بلاغ نشرته الولاية الجمعة.

وتنطلق التظاهرة بداية من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت إلى غاية السابعة مساء، ويوم غدٍ الأحد بداية من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الخامسة مساء، وسيقع غلق شارع الحبيب بورقيبة بداية من ساحة 14 جانفي إلى مستوى نهجي عاصمة الجزائر وهولندا خلال اليومين.

ويتضمن برنامج التظاهرة تقديم عروض ثقافية ورياضية لفائدة العموم، تشمل بالخصوص، اليوم السبت، عروض ماجورات في الطريق الرئيسي، وعرض ومضات سياحية تحت شعار « تونس ليك » بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة، ومنبرا لإصدارات شعرية لسنة 2024 في المركز التونسي للكتاب.

ويحتضن شارع الحبيب بورقيبة، اليوم السبت أيضا، أنشطة الرياضات المستحدثة بتنظيم من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة على غرار كرة السرعة، والريشة الطائرة، والهوكي، والتشوكبول، والكيندو، وذلك ضمن الفضاء المخصص من مستوى شارع باريس إلى مستوى نهج الحسين بوزيان، إلى جانب تنشيط المقاهي وتقديم عرض « يلا تونس تغني ».

أما بالنسبة ليوم غدٍ الأحد، فإن الأنشطة الرياضية ستتواصل طيلة الفترة الصباحية في الفضاء ذاته، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز ببادرة من المركز التونسي للكتاب والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وذلك في الخيمة الموجودة على مستوى نهجي عاصمة الجزائر وهولندا.

وستخصّص الفترة المسائية لهذه التظاهرة في يومها الثاني لتنشيط المقاهي وتنظيم عروض للأطفال تحت عنوان « دورة حول العالم » من قبل مجمع « ألفا »، ثم تنظيم عرض موسيقي للمركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية « سيدي صابر » تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

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