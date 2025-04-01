اليوم وغدًا: وزير الخارجية في زيارة إلى السّويد

اخر تحديث : 01/04/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير الخارجية يؤكد في أثيوبيا التزام تونس بدعم الجهود المشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة الافريقية

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي زيارة عمل إلى ستوكهولم، يومي 01 و02 أفريل 2025، بدعوة من نظيرته السّويديّة ماريا مالمر ستينرغارد.
وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بين تونس والسّويد، بناء على تجارب ناجحة أنجزها البلدان على مدى عقود، وتطوير الشّراكة الاقتصاديّة من خلال التوظيف الأمثل للفرص المُتاحة في عدّة مجالات واعدة، فضلاً عن التّشاور حول عدد من القضايا الإقليميّة والدّولية الراهنة.
وسيتولّى الوزير بهذه المناسبة، الاشراف على أشغال المنتدى الاقتصادي التّونسي السّويدي، بمشاركة وفد من رجال الأعمال التّونسيين المُنتمين إلى كونفدراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسية، يُرافقه خلال هذه الزّيارة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق