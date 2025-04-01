اليوم وغدًا: وزير الخارجية في زيارة إلى السّويد

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمّد علي النّفطي زيارة عمل إلى ستوكهولم، يومي 01 و02 أفريل 2025، بدعوة من نظيرته السّويديّة ماريا مالمر ستينرغارد.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بين تونس والسّويد، بناء على تجارب ناجحة أنجزها البلدان على مدى عقود، وتطوير الشّراكة الاقتصاديّة من خلال التوظيف الأمثل للفرص المُتاحة في عدّة مجالات واعدة، فضلاً عن التّشاور حول عدد من القضايا الإقليميّة والدّولية الراهنة.

وسيتولّى الوزير بهذه المناسبة، الاشراف على أشغال المنتدى الاقتصادي التّونسي السّويدي، بمشاركة وفد من رجال الأعمال التّونسيين المُنتمين إلى كونفدراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسية، يُرافقه خلال هذه الزّيارة.

كلمات البحث :السّويد;زيارة;وزير الخارجية