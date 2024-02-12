اليوم: 6 متهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة» يدخلون في إضراب جوع

يدخل 6 موقوفين في قضية ما يعرف بـ « التآمر على أمن الدولة » بداية من اليوم الاثنين، في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحهم و »الكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ».

وطالب الموقوفون، وهم عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، في بيان مشترك، بـ « رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته .. باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون ».

‎ودعا المضربون « كل القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام ».

وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ » التآمر على أمن الدولة » إلى فيفري 2023، لمّا وقع إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ » تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

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