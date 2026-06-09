اليونسكو.. تونس تعرب عن قلقها إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث

شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد، في الاجتماع المنعقد أمس الاثنين، والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان.

وأعرب السفير، في هذا الإطار، عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات، وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.

كما رحّب بالتدابير المتخذة لإدراج 73 موقعا مهددًا في لبنان ضمن القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة لليونسكو. وعبّر السفير المندوب الدائم عن تضامن تونس التام مع لبنان، داعيًا إلى تعزيز حماية المدنيين والصحفيين والتراث الثقافي والمؤسسات التعليمية في هذا البلد الشقيق.

كلمات البحث :اليونسكو;تداعيات;تراث;تونس