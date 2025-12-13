الڨصرين تنجح وتنجز أول عملية زرع قرنية

أُجريت مساء الخميس 11 ديسمبر 2025، أول عملية زرع قرنية بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالڨصرين، لفائدة مريضة تبلغ من العمر 59 سنة فاقدة للبصر لأكثر من سنتين.

ويمثّل هذا التدخل خطوة متقدمة في تطوير طب العيون بالجهة، حيث ينجح القسم اليوم في عديد العمليات الدقيقة، من بينها جراحة الشبكية والماء الأزرق والحَوَل وتركيب العين الاصطناعية.

وقد تمّت العملية بنجاح بفضل الكفاءات الطبية وشبه الطبية، وبدعم من وزارة الصحة بالتجهيزات الضرورية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.

