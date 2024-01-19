امضاء اتفاقية بين ليوني واتحاد الشغل للزيادة في الأجور بنسبة 8.5 %

أعلن المدير العام لشركة ليوني تونس محمد العربي رويس خلال حفل إمضاء محضر اتفاق الزيادة في الأجور لسنة 2024، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن زيادة استثنائية بنسبة 8.5 % بداية من أجرة شهر جانفي الجاري عوضا عن 6.75 % المنصوص عليها في الرائد الرسمي سابقا.

هذا وقال العربي رويس إن ليوني دائما وفية لتقاليدها الراسخة في الحوار الاجتماعي وحريصة على مكتسباتها الاجتماعية ولن تدخر أي جهد في خدمة أعوانها وعائلاتهم وذويهم.

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