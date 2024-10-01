امضاء اتفاقية حول احداث برنامج خصوصي جديد لتمويل موسم الحبوب 2024-2025

تمّ يوم أمس الاثنين، إمضاء إتفاقية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التّونسي للتّضامن لإحداث برنامج خصوصي جديد لتمويل موسم الحبوب 2024 /2025 لإسناد قروض موسمية.

وستوجه هذه القروض التّي سيقع إسنادها عن طريق البنك التونسي للتضامن، أساسا، لفائدة صغار منتجي الحبوب، خصوصا بالمناطق المروية أو القابلة للري وبالمناطق الملائمة للإنتاج وبالولايات المعنية بالبرنامج، والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لصيانة تجهيزات ومعدات غربلة ومداواة البذور المنتجة محليا، في إطار مشروعي دعم التطوير المندمج والدائم لمنظومة الحبوب والدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس.

وتسند هذه القروض الموسمية طبقا لشروط تفاضلية وبإجراءات مبسّطة ودون توفير ضمانات عينية ودون تمويل ذاتي، وبنسبة فائدة بنكية بـ 5 بالمائة. وتقتصر الوثائق المطلوبة للإنتفاع بالقرض على مطلب قرض على مطبوعة متوفرة بالفرع، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة إرشادات للحصول على قرض موسمي لتمويل زراعة الحبوب حسب الملحق عدد1.

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