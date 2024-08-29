امضاء اتفاقية لتمويل مشاريع في مجال الطاقة الشمسية

تم مؤخرا، امضاء اتفاقية لتمويل برنامجي تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني « بروسول » ،و انتاج الكهرباء بالأنظمة الشمسية الفولطاضوئية المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض « بروسول الاك » للفترة 2026-2024، و التي تندرج في اطار تجديد الالية التمويلية لكل من هذين البرنامجين.

وقدر المبلغ الجملي للقروض ب370 مليون دينارا.

ومكن برنامج « بروسول الاك » من تركيز حوالي 300 مقاواط من الانظمة الشمسية الفولطاضوئية لفائدة 90 الف عائلة فيما مكن برنامج « بروسول » لتسخين المياه من تركيز اكثر 400 الف سخان .

وتعمل الوكالة الوطنية التحكم في الطاقة في اطار انخراطها في المجهود الوطني نحو الانتقال الى منوال طاقي جديد، وبالتنسيق مع شركاءها الفاعلين، الشركة التونسية الكهرباء والغاز والمؤسسة البنكية مصرف الزيتونة، على تنفيذ هذين البرنامجين لبلوغ الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.

وتعتبر الالية التمويلية المذكورة حافزا رئيسيا لإنجاح هذه البرامج حيث ترتكز على تمتيع العائلات التونسية بمساعدات مالية في شكل منح يتم اسنادها من قبل صندوق الانتقال الطاقي الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، او قروض تسند من قبل المؤسسة البنكية.

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