امضاء اتفاقية للإدماج المهني للشباب في سوق الشغل الإيطالية في مجال البناء والأشغال العامة

تم بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، إمضاء اتفاقية إطارية ثلاثية للتعاون بين الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

وتولت فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني امضاء الإتفاقية مع الجمعية، بإشراف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل وحضور فابريزيو صاجيو Fabrizio Saggio سفير إيطاليا بتونس.

وتُعد هذه الإتفاقية إعلانا تونسيا إيطاليا على الإنطلاق في تنفيذ برنامج تعاون نموذجي مشترك للتشغيل الدولي للكفاءات التونسية من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في سوق الشغل الإيطالية في إطار تلبية حاجيات خصوصية للمؤسسات الاقتصادية الإيطالية في اختصاصات البناء وتوابعه.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تتواصل منذ تاريخ إمضاءها إلى غاية سنة 2028 إلى إدماج خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في اختصاصات البناء وتوابعه بسوق الشغل الإيطالية.

وبمقتضى هذه الإتفاقية سيتم الإنطلاق في تنظيم تنفيذ تجربة أولى لتوظيف 40 باحث عن شغل من بين المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وعلى موقع التشغيل الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل www.aneti-international.tn والمتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني في اختصاصات البناء وتوابعه بمؤسسات إقتصادية بإيطاليا تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة مع تنظيم إنجاز دورات تكوين تكميلية لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لفائدتهم في اللغة والحضارة الإيطالية وأنظمة السلامة بحضائر الأشغال تُشفع باختبارات، وتُسند للمنتفعين بهذه الدورات التكوينية منحة شهرية قيمتها 150 دينار.

وتنص بنود الإتفاقية على أنّ عملية إنتقاء المترشحين ستتم إثر إعلان فتح باب الترشح الذي سيتضمن شروط المشاركة ومقاييس الإختيار ومنها النجاح في إختبارات اللغة والحضارة الإيطالية وأنظمة السلامة بحضائر الأشغال.

وإثر تنفيذ ومتابعة حسن تنفيذ وتقييم هذه المرحلة الأولى للإدماج المهني، سيتم برمجة دفعات أخرى في اطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

كلمات البحث :اتفاقية;الإدماج المهني;البناء والأشغال العامة