امكانية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجمعة أو السبت القادمين

تنتهي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على الساعة منتصف الليل، فترة قبول الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وفي تدخل هاتفي له على موجات الإذاعة الوطنية، أكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنه وإلى حد الآن لم ترِد أي طعون في النتائج الأولية، موضحا أنه في صورة عدم ورود أي طعون تُصبح النتائج نهائية والهيئة مطالبة بالمصادقة عليها في ظرف 48 ساعة أي يوم الغد الجمعة أو بعد الغد السبت.

وأضاف أنه إذا وردت طعون فيجب انتظار مآال هذه الطعون على مستوى الاستئناف أو التعقيب، ولاحظ أن الأجل الأقصى للبت هو في حدود أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيتم اختصار الآجال القضائية، وفق تأكيده.

وتأبع أنه بعد المصادقة على القرار يتم إرسال النتائج إلى مجلس نواب الشعب وإلى مجلس الأقاليم والجهات ليؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الغرفتين وفقا لما ينص عليه الدستور.

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