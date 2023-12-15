انتخابات المجالس المحلية: انطلاق نقل المواد الانتخابية الحساسة نحو الهيئات الفرعية للانتخابات

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 رفقة محمود الواعر و بلقاسم العياشي عضوا مجلس الهيئة، على انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من المخزن المركزي بالوردية بتونس العاصمة إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة على أهميـة ودقــــة هذه العملية اللوجستية الضخمة التي تؤشر على بدء العد التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع المقرر يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 وتؤكد جاهزيـة الهيئــــــة واستعدادها التام لهذا الحدث الوطني الهام.

وأضاف أن كافة المواد الانتخابية سيتم نقلها على مدى يومين بتعاون وتأمين من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى المراكز الجهوية التابعة لهيئة الانتخابات والهيئات الفرعية والمخازن التابعة لها والبالغ عددهم 27 هيئة على مستوى الجمهورية لتتولى الهيئات الفرعيـة المعنيــة فيما بعد توضيبها والتثبت مجددا من محتواها لتكون جاهزة لتوزيعها يوم الاقتراع على 4685 مركز اقتراع و8174 مكتب اقتراع اين سيتولى 34325 عون تم انتدابهم من قبل الهيئـة للإشراف على هذه العمليـة موزعين بين 4685 رؤساء مراكز و5118 مساعدين و24522 أعضاء مكاتب.

وفي الختام، جدد رئيس الهيئة تأكيده على جاهزية مختلف مصالح وأعوان الهيئة مبرزا أهميـــــة دور الناخب التونسي في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام من خلال ممارسته لحقه الانتخابي ومشاركــتــه يوم الاقتراع لاختيار من سيمثلـــه في المجالس المحليـة التي ستعنى بالشأن التنموي في العمادات والمعتمديات.

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