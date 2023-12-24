انتخابات المجالس المحلية: نسبة الإقبال العامة على التصويت في الدور الأول تبلغ 11.66 بالمائة

بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 11,66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وبلغ عدد المقترعين الذي شاركوا في التصويت اليوم الأحد 1059004، وذلك من جملة المسجلين والبالغ عددهم 9080987، وفق ذات المصدر.

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