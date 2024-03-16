انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم ستجري يوم 27 مارس الجاري

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم (الغرفة النيابية الثانية) ستجري يوم 27 مارس الجاري وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الانتخابات مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات .

واضاف المنصري في تصريح لوكالة افريقيا للانباء اليوم السبت ان فتح باب الترشحات لهذه الانتخابات سيكون ايام 20 و21 و22 مارس مبينا ان المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم اعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 اعضاء عن كل مجلس جهوي ، الى جانب اعضاء مجالس الاقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس وذلك وفق ما ورد في المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ، ليكون العدد الجملي لاعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم 77 عضوا

واوضح عضو الهيئة ان اعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس الاقاليم لهم صفة الناخب الى جانب صفة المترشح مضيفا ان الانتخابات التي تتعلق باعضاء المجالس الجهوية ستجري بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات فيما ستجري الانتخابات التي تهم اعضاء مجاس الاقاليم بمقرالولاية المعنية التابعة للاقليم حسب الترتيب الوارد في الامر عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد الاقاليم .

وبخصوص سد الشغورات الحاصلة بمختلف المجالس سواء نتيجة عملية الارتقاء من مجلس الى اخر او جراء عدم وجود ترشحات او انسحابات قال التليلي المنصري ان ذلك سيتم عقب تركيز الغرفة البرلمانية الثانية ، وذلك انطلاقا من المحلي باعتماد ترتيب الاصوات التي تحصل عليها المترشح للمجالس المحلية او بفتح باب الترشح لاجراء انتخابات جزئية في صورة وجود ترشح وحيد في الدائرة المعنية ابان اجراء الانتخابات المحلية .

واضاف انه سيتم سد الشغور بكل من مجلس الاقليم الاول المتعلق بمقعد ولاية جندوبة ومجلس الاقليم الرابع المتعلق بمقعد ولاية توزر بعد الاعلان عن اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

كلمات البحث :المجلس الوطني للجهات والاقاليم;انتخابات