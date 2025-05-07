انتخابات تشريعية جزئية ببنزرت الشمالية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم، عن فتح باب الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت الشمالية (ولاية بنزرت)، التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين بها 87969 ناخبا .

وأكدت هيئة الإنتخابات، أن باب الترشحات يُفتح يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 21 ماي 2025 على الساعة السادسة مساء وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات ببنزرت.

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