انتخابات محلية : اتفاق بين هيئة الانتخابات ونقابة الصحفيين على تسهيل عمل الصحفيين

اتفقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على تأمين دخول الصحفيين إلى كافة مراكز ومكاتب الاقتراع في العاصمة وفي الجهات يوم التصويت للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها الأحد القادم.

كما اتفقا ، خلال لقاء جمع اليوم الاثنين وفدين من الطرفين انعقد بمقر هيئة الانتخابات، على ضمان حق الصحفيين في الحصول على النتائج الفورية للانتخابات من الهيئات الفرعية اعتبارا لخصوصية انتخابات المجالس المحلية، مؤكدين أهمية التعاون الاستراتيجي بين الطرفين أثناء مختلف المسارات الانتخابية في كنف الاستقلالية والشفافية.

وستقوم النقابة، وفق ما جاء في بيان لها، بتعيين ممثّل وطني وممثلين جهويين للنقابة وذلك للتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية على المستوى المركزي والهيئات الفرعية على مستوى الجهات لفض ما يمكن أن يُستجد من إشكاليات خلال المسار الانتخابي.

وسيعمل الطرفان كذلك خلال الأسابيع القادمة على إعداد اتفاقية عمل مشترك تتعلق بقضايا التعاون الثنائي بما في ذلك التدريب والتكوين.

بدورها أوضحت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بلاغ أصدرته اثر اللقاء، أن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رحب بدعم التعاون مع نقابة الصحفيين والأهمية التي يوليها لدور الاعلام في انجاح الاستحقاقات الانتخابية وضرورة التنسيق بين الجانبين من أجل تبسيط المفاهيم الخاصة بالشأن الانتخابي وتمكين المواطن من النفاذ الى المعلومة الصحيحة.

ومن جانبه أعرب رئيس النقابة زياد دبار عن الاستعداد للمساهمة في انجاح الاستحقاق الانتخابي الوطني القادم وتأمين تغطية شاملة ، متطرّقا في الآن نفسه الى بعض الصعوبات التي يمكن ان تعترض الصحفيين يوم الاقتراع وخاصة فيما يتعلق بالتصوير داخل مراكز ومكاتب الاقتراع والحصول على المعطيات الخاصة بنسب المشاركة.

وتم الاتفاق وفق بلاغ الهيئة على إرساء تعاون بين الجانبين والتنسيق من اجل تذليل الصعوبات التي يمكن ان تعترض الصحفيين خلال عملهم يوم الاقتراع ، وعلى عقد مذكرة تفاهم بين الجانبين تنظم عملية التعاطي مع العملية الانتخابية خاصة وان البلاد مقبلة على مواعيد انتخابية هامة في الفترة القادمة.

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