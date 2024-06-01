انتخاب الدكتور العادل خضر نائبا للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب

انتُخب الدكتور العادل خضر من تونس نائبا للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب. كما انتُخب المرشح المصري الدكتور علاء عبد الهادي بمنصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بإجماع الحاضرين.

جرت اليوم انتخابات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بمن حضر ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد تعذّر إجرائها في تونس خلال منتصف شهر ماي الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويشغل الدكتور العادل خضر حاليا رئيسا لاتحاد الكتّاب التونسيين، وهو باحث وأستاذ جامعي ولد بتونس يوم 27 فيفري 1961، وهو حاصل على دكتورا دولة في اللّغة والآداب العربية بكلية الآداب بمنّوبة، ومدير أسبق بمعرض الكتاب الدولي وصاحب مؤلفات قيّمة ودراسات علمية حول الأدب القديم والحديث.

كلمات البحث :الاتحاد العام للأدباء;العادل خضر