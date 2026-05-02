انتخاب النائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا وعواطف الشنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في البرلمان الافريقي

يشارك مجلس نواب الشعب في الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 6 ماي 2026، بوفد يضم السيدة عواطف الشنيتي ولطفي الهمامي وأيمن بن صالح ويسري البواب.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تجديد هياكل البرلمان الإفريقي، حيث أسفرت هذه العملية التي دارت تحت إشراف المفوضية السامية الاتحاد الإفريقي عن انتخاب المرشح الجزائري، السيد فاتح بوطبيق، رئيسًا للبرلمان الإفريقي، بدعم من الوفد التونسي، فيما تم انتخاب نواب الرئيس الأربعة من الأقاليم الأخرى، وهم ممثلون عن كل من غانا والتشاد وأنغولا وإثيوبيا.

وفي مرحلة ثانية، تم انتخاب مكاتب المجموعات الإقليمية، حيث انتُخب السيد يسري البواب رئيسًا لمجموعة شمال إفريقيا، كما انتُخبت السيدة عواطف الشنيتي نائبةً لرئيس شبكة النساء البرلمانيات.

ومن المنتظر أن تتواصل خلال الأيام القادمة عملية انتخاب مكاتب اللجان القارة.

هذا وقد كان للوفد لقاء مع سعادة السيدة كريمة البرداوي سفيرة تونس بريتوريا ، والسيدة هاجر قلديش المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، كما كان للنواب التونسيين لقاءات ثنائية تشاورية مع عدد هام من اعضاء البرلمان الإفريقي من مختلف الدول الإفريقية في إطار الجو الانتخابي الذي يسود هذه الدورة.

كلمات البحث :البرلمان الافريقي;شبكة النساء البرلمانيات;عواطف الشنيتي;مجموعة شمال افريقيا;يسرى البواب