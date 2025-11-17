الدكتور خالد ناجي رئيسًا لـ SAGO الجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد

تمّ يوم 15 نوفمبر 2025 في داكار انتخاب الدكتور خالد ناجي، رئيس الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد، على رأس الجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد SAGO.

ويعكس هذا التتويج مكانة الكفاءات التونسية في الطبّ، وثقة الجمعيات الإفريقية في قدرة د. ناجي على دفع العمل العلمي وتحسين صحّة النساء في القارة، عبر تطوير التكوين، ودعم البحث، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، خصوصًا في مجالات وفيات الأمهات وسرطانات النساء.

تضمّ SAGO أكثر من 20 جمعية وطنية، وتُعدّ منصة إفريقية أساسية للنهوض بصحّة الأم والطفل.

