انتخاب تونس مجددا رئيسا للجمعية العامّة للمنظّمة الدّولية للحماية المدنيّة

انتُخبت تونس بالإجماع رئيسا للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، في شخص الأمير لواء عبد الصمد بن جدو، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك خلال أعمال الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية (OIPC)، المنعقدة بالعاصمة المصريّة القاهرة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.

وجرى انتخاب تونس لهذا المنصب، في شخص بن جدّو، للمرّة الثانية، بعد أن وقع انتخابها للمرّة الأولى في الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة بأبوظبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022، وهو ما « يعكس تقدير الدول الأعضاء لدور تونس الريادي وإسهاماتها المتميزة في تعزيز قدرات الحماية المدنية على المستويين الإقليمي والدولي »وأفاد بلاغ للحماية المدنيّة، وفق ما جاء في بلاغ للحماية المدنية يوم الخميس.

وانطلقت الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة أمس الأربعاء بالقاهرة، عقب اختتام أشغال الدورة السابعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة يومي 28 و29 أكتوبر 2024 في العاصمة المصرية.

وتناولت بالدّرس مختلف القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للمنظمة، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية، وبحث سبل الارتقاء بالمنظمة نحو تحقيق أهدافها عبر وضع استراتيجيات وآليات تسهم في تطوير العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حسب البلاغ.

وأكّدت تونس بهذه المناسبة التزامها بمواصلة دعم المنظمة الدولية للحماية المدنية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الحماية المدنية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير استراتيجيات الاستجابة السريعة للكوارث.

وأبرزت أنّ هذه الاجتماعات تنعقد في ظل تحديات عالمية متنامية تواجه الحماية المدنية، ما يستوجب تنسيقا مكثفا بين الدول الأعضاء لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف أنواع الكوارث بهدف صياغة رؤى موحدة تعزز من قدرة المنظمة على مواجهة تلك التحديات وتلبية احتياجات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية.

وأجرى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدّو، بالمناسبة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني مع ممثلي العديد من الدول المشاركة في هذه التظاهرة الدولية، حيث اجتمع مع نائب وزير الداخلية المصري، المدير العام للحماية المدنية بمصر.

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