انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة

اعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسيين، عن انتخاب رئيسه مصطفى العروسي، رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة، (IOPA) وذلك على هامش فعاليات الدورة 24 للمنتدى الدولي للصيدلة 2025 الذي تحتضنه تونس يومي 1 و2 ماي 2025 تحت شعار « دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيدلة ».

وبين المجلس، في بلاغ، ان انتخاب رئيس المجلس على راس هذه الهيئة الافريقية يعد تكريما لتونس ويعزز حضورها واشعاعها على المستوى الافريقي.

ويشارك في هذه الدورة من المنتدى، التي اشرف على افتتاحها وزير الصحة، مصطفى فرجاني، أكثر من 30 دولة من خلال حضور 50 خبيرا ومختصا و70 عارضا وقرابة 3000 مشارك.

وسيكون المنتدى فرصة لكل المهتمين بقطاع الصيدلة والذكاء الإصطناعي لمواكبة 30 موعدا مع الخبراء في ورشات عمل إضافة إلى 20 ندوة علمية وجلسات نقاش حول إستخدام

الذكاء الإصطناعي في البحث والإنتاج الصيدلي، وفرص التعاون بين بلدان الجنوب لتطوير الصناعات الدوائية وكيفية توحيد القوانين التنظيمية الدوائية في إفريقيا.

وسيقدم المنتدى فرصة استثنائية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية (HealthTech) لعرض ابتكاراتهم الرائدة والتواصل مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص على مستوى القارة الافريقية.

وتُنظم هذه الدورة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لصيادلة إفريقيا وبالتعاون مع الاتحاد النقابي الإفريقي للصيادلة وجمعية مراكز شراء الأدوية الأساسية (ACAME) وجمعية المنظمين الصيدلانيين في إفريقيا (ARPA)، ومؤتمر عمداء كليات الصيدلة في إفريقيا (CADFA)، إضافة الى وزارة الصحة التونسية، والصيدلية المركزية التونسية،والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وكلية الصيدلة بالمنستير.

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