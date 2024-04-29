انتخاب رئيس لجنة صياغة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم

انتُخب النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أحمد قارة علي، اليوم الاثنين، رئيسا للجنة النظام الداخلي التي ستتولى إعداد النظام الداخلي للغرفة التشريعية الثانية.

وقال عضو المجلس حمدي عمران إنه تم انتخاب قارة علي (ولاية نابل) من الدورة الأولى بعد أن نافسه نائب آخر باللجنة المكونة من19 نائبا ، والتي أعلن عن تركيبتها في نهاية الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم 19 أفريل الجارى.

وانتخب كل من عمر جعيدي (زغوان) نائبا لرئيس اللجنة وسامية السويسي (سيدي بوزيد) مقررة ، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها غدا الثلاثاء ، وفق المصدر ذاته .

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية (24 ولاية)، وعضو واحد عن كل إقليم من أقاليم البلاد (5 أقاليم).

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