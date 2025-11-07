انتخاب رضا المناعي نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للرماية

تم يوم الخميس 06 نوفمبر 2025 بالقاهرة، إنتخاب رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للرماية للفترة النيابية 2025 – 2029 وذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الإفريقي للرماية التي أسدل عليها الستار أمس بالقاهرة 06 نوفمبر 2025 بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية Luciano Rossi والأمين العام Alessandro Nicotra إلى جانب 14 ممثلا عن الاتحادات الإفريقية للرماية من أصل 17 .

وخلال هذه المناسبة تم تكريم رضا المناعي من طرف الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بمنحه درعى الاتحادين تقديرا لجهوده في تطوير رياضة الرماية على المستويين الوطني والقاري.

كما تم خلال الجلسة الإعلان عن منح تونس شرف تنظيم البطولة الإفريقية لرماية البندقية والمسدس 10م لسنة 2026.

