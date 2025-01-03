انتخاب مكاتب لجان تنظيم الإدارة والأمن والدفاع والنظام الداخلي البرلمانية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكومة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، اليوم الجمعة، اجتماعاتها الاولى لانتخاب مكاتبها.

وأفرزت نتائج الانتخابات، بعد التصويت وإحصاء الأصوات، وفق بلاغات صادرة عن مجلس نواب الشعب، تركيبة مكتب لجنة تنظيم الإدارة كالتالي:

- رئيس اللجنة : حمدي بن صالح

- نائب رئيس اللجنة : مراد خزامي

- مقرر اللجنة : بوبكر بن يحيى

وترشح لمنصب رئيس اللجنة حمدي بن صالح وأيمن بن صالح، ولمنصب نائب رئيس اللجنة، مراد خزامي، ولمنصب مقرّر، بوبكر بن يحيى.

وتم انتخاب اعضاء مكتب لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، حيث كانت الترشحات كالاتي:

- منصب رئيس اللجنة: مختار عبد المولى، ومحمود العامري

- منصب نائب رئيس اللجنة: غسان يامون، وعبد السلام الحمروني

- منصب مقرّر اللجنة: سامي الرايس، وخالد حكيم مبروكي

وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، ونظرا لعدم حصول أي من المترشحين لكل منصب على الأغلبية المطلوبة، تمّ تنظيم دورة ثانية أفضت الى تساوي الأصوات المتحصّل عليها من قبل المترشحين الى المناصب الثلاثة، بما اقتضى اعتماد فارق السن وترجيح المرشح الأصغر سنا في إعلان النتائج النهائية، وفقا لمقتضيات الفصل 55 من النظام الداخلي للمجلس، لتكون تركيبة مكتب لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح كالاتي :

- رئيس اللجنة : محمود العامري

- نائب رئيس اللجنة : غسان يامون

- مقرر اللجنة : خالد حكيم مبروكي

أما عملية انتخاب مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، فقد أسفرت عن النتائج التالية:

- رئيس اللجنة : محمد أحمد

- نائب رئيس اللجنة : سنياء بن المبروك

- مقرر اللجنة : يوسف طرشون

وترشح لمنصب رئيس اللجنة كل من محمد أحمد وهشام حسني، ولمنصب نائب رئيس، سنياء بن المبروك، ولمنصب مقرّر، يوسف طرشون.

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