انتشال 20 جثّة وإنقاذ 5 مهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل صفاقس

انتشلت الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، عشية اليوم الأربعاء، 20 جثة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، إثر غرق قاربهم على بعد حوالي 13 ميلاً بحرياً قبالة سواحل منطقة اللوزة صفاقس، بعد أن أبحروا ليلة البارحة على الساعة الحادية عشرة ليلا من سواحل الشابة (المهديّة).

وتمكّنت الوحدات ذاتها من نجدة وإنقاذ 5 مهاجرين كانوا على القارب ذاته، حسب بلاغ للإدارة العامّة للحرس الوطني.

ولا تزال عمليات التمشيط والبحث متواصلة من قِبل الوحدات البحرية لتحديد موقع بقية المفقودين والتعامل مع الحادثة.

وأكّدت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغها، التزامها بمواصلة العمل على تأمين الحدود البحرية وحماية الأرواح البشرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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