انتشال 8 جثث لمهاجرين أجانب وإنقاذ 29 آخرين بعد غرق مركب بسواحل صفاقس

انتشلت وحدات الحرس البحري، أمس الأحد في عمل مشترك مع جيش البحر، ثمانية جثث لمهاجرين غير نظاميين أجانب كانوا لقوا حتفهم في حادث غرق مركب قبالة سواحل العوابد (ولاية صفاقس)، وقامت في نفس العملية بنجدة وإنقاذ 29 مهاجرا آخرين.

وأفادت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الإثنين، أنه جرى نقل 3 من الناجين إلى المستشفى الجامعي بصفاقس لتلقي الإسعافات الضرورية، مؤكدة أن المركب كان يقل مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن جنسيات أجنبية أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أنّ منطقة الحرس البحري بصفاقس كانت تلقّت مكالمة هاتفية من أحد البحّارة مفادها غرق مركب بحري قبالة سواحل العوابد، وتبعا لذلك تحرّكت وحدات الحرس البحري في عمل مشترك مع جيش البحر بصفة فورية إلى موقع الحادثة للقيام بعمليات النجدة والانقاذ.

وذكرت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة من قبل فرقة الإرشاد البحري بصفاقس، وأنّ عمليات البحث والتمشيط في عرض البحر مازالت متواصلة.

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