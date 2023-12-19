انتهاء الاتفاقية القطاعية بين نقابة الصيادلة والكنام يوم 31 ديسمبر

اخر تحديث : 19/12/2023
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

الصيادلة والكنام

تنتهي آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدايات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض « الكنام »، يوم 31 ديسمبر 2023، ولم يتم تجديدها، حسب بلاغ أصدرته النقابة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت النقابة، في بلاغها، أنه لم يقع التوصل بعد إلى أي اتفاق لتجديد الاتفاقية، مشيرة إلى انفتاحها للحوار مع مصالح الصندوق من أجل التوصّل إلى حلول كفيلة بضمان حق العلاج للمواطن والحفاظ على حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره الصحّي على أحسن وجه.


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