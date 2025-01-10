انخفاض الحرارة بأغلب المناطق ليل غد السبت ويوم الأحد مع نزول أمطار بالشمال والوسط

يكون الوضع الجوي، بداية من ليل غد السبت وخلال يوم الأحد 12 جانفي 2025، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بمناطق الشمال الغربي، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، الجمعة.

وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتعصف الرّياح بقوّة فتصل مؤقتا إلى 90 كلم/س في شكل هبّات.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بأغلب المناطق لتتراوح القصوى بين 10 و16 درجة ولا تتجاوز 7 درجات بالمرتفعات أما الصغرى فتتراوح بين 0 و4 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 5 و8 درجات ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس