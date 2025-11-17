انخفاض في الحرارة مع امطار مؤقتا رعدية آخر نهار اليوم

يتميز الوضع الجوي، بداية من آخر نهار اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بنزول امطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون احيانا غزيرة خاصة باقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب.

ومن المتوقع، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتراوح كميات الامطار بين 20 و 40 مليمتر. كما ستشهد الحرارة انخفاضا تدريجيا يكون ملحوظا خاصة خلال نهاية الاسبوع.

وينتظر هبوب رياح قوية نسبيا الى قوية اثناء ظهور السحب الرعدية وقرب السواحل وبالمناطق الغربية والجنوب، تكون مثيرة محليا للرمال والاتربة.

