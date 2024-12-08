انخفاض ملحوظ في الحرارة مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الأحد، أحيانا كثيف السحب بالشمال وبجهة الساحل مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالشمال والمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق كما تثير محليا الرمال بالجنوب، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى بين 06 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12و 18درجة ببقية الجهات.

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