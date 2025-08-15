انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025

كشفت مؤشرات حول التشغيل والبطالة نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الجمعة، عن تراجع نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 لتصل إلى حدود 15.3 % مقابل 15.7 % في الثالثي الاول من السنة ذاتها، مقابل ارتفاعها في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى حدود 24 بالمائة بعد أن كانت تقدّر ب23.5 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثاني من سنة 2025 حوالي 651.1 ألف، مسجلاً انخفاضاً ب 13.4 ألف عاطل مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة حيث كان العدد 664.5 ألف.

وعلى مستوى حسب الجنس، سجلت نسبة البطالة لدى الذكور انخفاضاً إلى 12.6% في الثلاثي الثاني مقارنة بـ 13.6% في الثلاثي الأول من السنة. في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة لدى الإناث لتصل إلى 20.9% مقابل 20.3% خلال الفترة نفسها.

وانخفضت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 لتبلغ 36.8% مقابل 37.7% خلال الثلاثي الأول لسنة 2025. وتقدر هذه النسبة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بـ 36.4 % لدى الذكور و37.8 % لدى الإناث.

في المقابل ارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 24,0 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 (مقابل 23.5% خلال الثلاثي الأول لســنة 2025) وتقدر هذه النسبة لدى الذكور خــلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 ب14.2 % بينما بلغــت 31.3 % لدى الإناث.

وكشفت ذات المؤشرات أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4 مليون و259 ألف و900 نشيط، مقابل 4 مليون و233 الفا و400 نشيط خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 26.5 ألف نشيط. ويتوزع عدد النشيطين إلى 2 مليون و899 ألفا و800 من الذكور و 1 مليون و360 ألفا و100 نشيطة من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 68.1% و31.9% من مجموع السكان النشيطين.

ورغم زيادة عدد التشيطين شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الثاني لسنة 2025 انخفاضا قدّر بـ 0.2 نقطة لتبلغ 46.2% بعد أن كانت في حدود 46.4 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.

وقد بلغ عدد المشتغلين 3 مليون و608 آلاف و800 مشتغل في الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل 3 مليون و568 ألف و900 مشتغل خلال الثلاثي الأول لسنة 2025، أي بزيادة قدرها 39 ألفا و900 مشتغل. ويتوزع عدد المشتغلين بين 2 مليون و533 ألفا و500 مشتغل من الذكور و1 مليون 75 ألفا و400 مشتغلة من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 70.2% و29.8% من مجموع السكان المشتغلين.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي بين 53% في قطاع الخدمات و20 % في قطاع الصناعات المعملية و %13 في قطاع الصناعات غير المعملية بالإضافة إلى 14 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.​​​​​​

