اندلاع حريق بحافلة .. شركة نقل تونس تفتح تحقيقًا وتوضح

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنه في تمام الساعة الثامنة و35 دق من صباح اليوم الإثنين 26 ماي 2025، نشب حريق على مستوى محرك حافلة مزدوجة خالية من الركاب كانت في اتجاه المستودع.

وقد جدت هذه الحادثة بشارع المغرب العربي على مستوى المنطقة الحضرية الشمالية حيث حاول السائق إطفاء النار بواسطة قارورة الإطفاء الموجودة على متن الحافلة إلا أن سرعة انتشار النار ووصولها إلى الإطارات المطاطية حالت دون ذلك مما استوجب تدخل الوحدات التابعة للحماية المدنية التي تمكنت من إطفاء الحريق بالكامل.

وقد تنقلت الوحدات الفنية التابعة للشركة على عين المكان للعمل على نقل الحافلة إلى مستودع الشركة بالشرقية. هذا وتم فتح تحقيق في الإبان بحضور لجنة التحقيق التابعة للشركة للوقوف على حيثيات الحادثة وملابساتها وتحديد اسباب اندلاع الحريق.

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