اندلاع حريق على متن سفينة ثانية بأسطول الصمود

أعلنت هيئة أسطول الصمود المغاربي في منشور على فيسبوك، استهداف سفينة « ألما » ثاني أكبر سفينة في الأسطول تحمل العلم البريطاني عندما كانت راسية بميناء سيدي بوسعيد وذلك عبر إلقاء المادة الحارقة نفسها التي ألقيت على سفنة « فاميلي » الإسبانية.

وأكد عضو هيئة تسيير « أسطول الصمود العالمي » غسان الهنشيري أنه تمت السيطرة على الحريق وأن كل الطاقم والركاب بخير ، مشددا على أن المعنويات مرتفعة والإرادة والعزائم قوية ثابتة، وأنهم أكثر إصرارا على المضي نحو غزة اليوم الأربعاء.

وشدد مسيرو الأسطول على أن عمليات التخريب لن تثنيهم عن هدفهم، وهو كسر الحصار عن غـزة.

كلمات البحث :أسطول الصمود;حريق;سفينة