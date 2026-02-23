انطلاقا من اليوم: استئناف الاشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية

أعلنت تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية، أنّه سيتم استئناف الأشغال بداية من اليوم الإثنين 23 فيفري وذلك من النقطة الكيلومترية 76 إلى النقطة الكيلومترية 73 في اتجاه تونس .

واضافت في بلاغ الاحد، أنه سيترتب عن ذلك تقليص ممرّات العبور على مستوى هذا القسط طيلة فترة الأشغال ودعت كافة مستعملي الطريق السيارة، حرصا على سلامتهم وسلامة الاعوان والعاملين بالحضيرة، إلى التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الحضيرة والالتزام بالتشوير والعلامات المرورية الوقتيّة توخي الحذر والانتباه فضلا عن احترام مسافة الأمان.

