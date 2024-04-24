انطلاقا من اليوم.. تجديد البطاقة بالنسبة للإعاقات الدائمة بصفة آلية

قرّرت وزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من اليوم الأربعاء، أن تكون عملية تجديد بطاقة الإعاقة بالنسبة للإعاقات العضوية أو السمعية أو البصرية أو المتعدّدة الدائمة بصفة آلية، وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على » فيسبوك ».

ويمكن لحاملي الإعاقات الدائمة، بداية من اليوم، تجديد بطاقات إعاقاتهم دون عرض ملفاتها على أنظار اللجان الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة وإسناد النظير من بطاقة الإعاقة سارية المفعول في حالات الضياع أو الإتلاف، حسب البلاغ.

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