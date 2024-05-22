انطلاق أولى رحلة للحجيج التونسيين نحو المدينة المنورة لموسم الحج 1045 هـ-2024 م

أقلعت مساء اليوم الأربعاء من مطار تونس قرطاج، الرحلة الاولى لطائرة الخطوط الجوية التونسية والتي ستنقل على متنها 227 حاجا تونسيا نحو المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية ( وهي أول رحلات الحج لموسم 1045 هـ -2024 م ، والبالغ عددها 42 رحلة ذهابا وإيابا من ثمانية مطارات تونسية.

وكان في توديع الحجيج بالمحطة الجوية 2 لمطار تونس قرطاج، وهم من ولايات تونس وأريانة ونابل وبن عروس و مدنين، وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي وسفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر وعدد من المسؤولين وذلك بعد اتمامهم لجميع اجراءات التسجيل والسفر.

وستقلع آخر طائرة للحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة يوم 11 جوان المقبل من مطار تونس قرطاج نحو مدينة « جدة » في حين ستكون أول رحلة عودة للحجيج التونسيين يوم 21 جوان المقبل على ان تكون آخر رحلة عودة يوم 9 جويلية 2023.

وقال الشائبي في تصريح صحفي بقاعة السفر، » إن الرحلات الجوية ستؤمنها الخطوط الجوية التونسية بـ 22 رحلة جوية و 20 رحلة اخرى ستكون على متن الخطوط الجوية السعودية وستنقل مجتمعة ذهابا وايابا حجيج تونس للموسم الحالي وعددهم 10 آلاف و 982 حاجا وحاجة من بينهم ألف حاج من المكفولين من الخارج ».

ويبلغ معدل أعمار الحجيج التونسيين 56 عاما ، فأكبر حاجة لها من العمر 104 أعوام وهي اصيلة مدينة رمادة (ولاية تطاوين) أمّا أصغر حاجة فيبلغ عمرها 25 عاما وهي من ولاية صفاقس.

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