انطلاق اختبارات التربية البدنية لبكالوريا 2026 يوم 13 أفريل



تنطلق بداية من يوم الإثنين 13 أفريل 2026، إختبارات مادة التربية البدنية والرياضية لفائدة المترشّحين لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، على أن تتواصل إلى غاية 25 أفريل 2026.

ويبلغ العدد الجملي للمترشّحين لاجتياز هذا الاختبار 151 ألفًا و720 مترشّحًا، من بينهم حوالي 92 ألفًا من الإناث و59 ألفًا و725 من الذكور، في حين قُدّر عدد المعفيّين بـــ3404 مترشّحين، منهم 2437 إناث و967 ذكور.

وتستقطب ولايات تونس (14568 مترشحًا)، وصفاقس (12580 مترشحًا)، ونابل (10771 مترشحًا) النصيب الأكبر من المترشّحين، مقابل أعداد أقل في ولايات مثل تطاوين (1680 مترشحًا) وتوزر (1777 مترشحًا).

وبيّنت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنّها عملت، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، على استكمال كافّة الترتيبات المتعلّقة بهذا الإمتحان، مشيرة إلى أنّه تمّ تخصيص 236 مركز اختبار، وتسخير 73 لجنة و2336 إطارًا للإشراف على سير الإختبارات، إلى جانب تعبئة 957 مؤسسة تربوية لضمان حسن تنظيم هذا الإستحقاق الوطني.

وتمّ إعداد برمجة دقيقة لإجراء الإختبارات بكافّة ولايات الجمهورية، مع توزيع المترشّحين على مختلف المراكز بما يضمن تكافؤ الفرص والنجاعة التنظيمية، مع مراعاة الجوانب اللوجستية والبيداغوجية.

وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص، شملت الترتيبات أيضًا تنظيم اختبارات لفائدة المترشحين من ذوي الإعاقة، والبالغ عددهم 53 مترشحًا، حيث تمّ تخصيص مراكز وتواريخ ملائمة بكلّ من بن عروس وصفاقس وقابس وسوسة، خلال الفترة الممتدّة بين 13 و20 أفريل 2026، مع تكييف التوقيت والفضاءات بما يستجيب لخصوصيات هذه الفئة.

وأكّدت وزارة التربية حرصها على توفير كلّ الشروط الملائمة لإنجاح هذا الموعد الوطني، من خلال تعبئة الموارد البشرية المختصة وضمان احترام الإجراءات التنظيمية، داعية كافّة المترشحين إلى الإلتزام بالمواعيد المحدّدة والتقيّد بالتعليمات.

