انطلاق استخدام طب الأشعة عن بعد بين منزل تميم ونابل

انطلق اليوم الاثنين، استخدام آلة مفراس جديدة ومتطورة، في خدمة طب الأشعة عن بعد بين المستشفى الجهوي بمنزل تميم والمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لتأمين حصص التصوير الطبي عن بعد، وذلك ضمن برنامج « الصحّة عزيزة. »

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة تهدف خاصة الى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتخفيف عناء التنقل.

ولفتت وزارة الصحة الى ان هذا المشروع يندرج في إطار رؤية وطنية تهدف لتحقيق العدالة الصحية بين الجهات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المواطن أينما كان.

كلمات البحث :طب الأشعة;منزل تميم;نابل