انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية منتصف نهار الاثنين 2 سبتمبر الحالي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، أن عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2024-2025 ستكون في الموعدين التاليين كالآتي:

يوم الاثنين 02 سبتمبر 2024 على الساعة منتصف النهار إلى غاية يوم الخميس 12 سبتمبر 2024: -تأكيد التسجيل بالنسبة إلى كافة المستويات التعليمية، عدا السنوات الأولى ابتدائي الجدد.

-فتح باب التسجيل لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الخاصة لكافة المستويات التعليمية، عدا السنوات الأولى ابتدائي الجدد.

يوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024 على الساعة منتصف النهار إلى غاية يوم الخميس 12 سبتمبر 2024:

-إعادة فتح باب التسجيل لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن عملية التسجيل في الموعدين المذكورين ستكون باتباع المرحلتين التاليتين:

-التسجيل على الموقع عبر الرابط https://inscription.education.tn

-استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية (wallet)، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية، تطبيقة الدفع عبر الهاتف الجوال (D17)، منظومة (Paysmart) أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز 181

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